Juve, offerta “indecente” da Madrid: 1 milione al mese per il leader bianconero | E’ addio

Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti.

Juventus e Real Madrid, due tra i club più titolati al mondo, hanno intrecciato le loro strade non solo in campo ma anche sul mercato. Nel corso degli anni, numerosi trasferimenti hanno unito Torino e Madrid, dando vita a operazioni di grande impatto tecnico ed economico. Questo asse ha spesso coinvolto giocatori simbolo, capaci di lasciare un segno profondo in entrambe le società.

Uno dei trasferimenti più iconici è quello di Zinédine Zidane, passato dalla Juventus al Real Madrid nel 2001 per una cifra record all’epoca, oltre 75 milioni di euro. Il francese divenne il simbolo dei “Galácticos”, vincendo la Champions League nel 2002. Anni dopo, anche Gonzalo Higuaín e Álvaro Morata hanno seguito percorsi simili tra i due club, con quest’ultimo che ha vissuto più di un ritorno tra Madrid e Torino.

In direzione opposta, nel 2018 Cristiano Ronaldo lasciò il Real Madrid per la Juventus, in un trasferimento da 100 milioni di euro che fece scalpore. Il portoghese portò con sé una mentalità vincente, contribuendo a nuovi successi in Serie A e ad accrescere la visibilità globale del club bianconero.

Nel tempo, l’asse Juventus-Real Madrid ha rappresentato un canale privilegiato per scambi di altissimo livello. Al di là dei singoli affari, il rispetto reciproco e la stima tra le due società lasciano pensare che questo legame continuerà a influenzare il calcio europeo anche in futuro.

Rinnovo in bilico

La Juventus vuole blindare Kenan Yildiz, ma la trattativa per il rinnovo di contratto resta complicata. Il talento turco chiede oltre 5 milioni di euro netti a stagione, mentre l’offerta del club bianconero si ferma circa mezzo milione più in basso. Una distanza non incolmabile, ma sufficiente a rallentare la fumata bianca. Secondo Tuttosport, se l’accordo non dovesse arrivare, il Chelsea sarebbe pronto a inserirsi con decisione.

Il club londinese, infatti, sarebbe disposto a spingersi fino a 10 milioni di euro annui, bonus compresi. Un’offerta che testimonia quanto Yildiz, classe 2005, sia ormai considerato uno dei giovani più promettenti d’Europa. La decisione finale spetterà al giocatore, chiamato a scegliere se continuare il suo percorso di crescita a Torino o cercare nuovi stimoli altrove.

Crescita costante e numeri in evidenza

In questa stagione, Yildiz ha già collezionato 6 presenze in Serie A, con un gol e 3 assist, e 2 apparizioni in Champions League, impreziosite da una rete e un assist.

Complessivamente, il giovane turco conta 92 partite e 18 gol con la Juventus, oltre a 15 presenze e 2 reti con la Next Gen: numeri che confermano il suo enorme potenziale.