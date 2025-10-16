UFFICIALE Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli

Ottobre 16, 2025

MPOLI – Adesso è ufficiale: Alessio Dionisi torna alla guida dell’Empoli. Il club azzurro ha annunciato il ritorno del tecnico toscano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio, alle 15.00, dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio.

Per Dionisi si tratta della seconda esperienza sulla panchina empolese, dopo quella indimenticabile del 2020/21, culminata con la promozione in Serie A. L’allenatore, reduce dall’esperienza al Palermo, torna a casa per rilanciare le ambizioni della squadra di Fabrizio Corsi, pronta a ripartire con entusiasmo e fiducia.

Insieme a Dionisi, l’Empoli ha ufficializzato anche il suo nuovo staff tecnico:

Luca Vigiani, allenatore in seconda

Paolo Cozzi, collaboratore tecnico

Fabio Spighi, preparatore atletico

Il club toscano ha salutato il ritorno del suo ex allenatore con un messaggio chiaro: «Welcome back Alessio Dionisi», accendendo la passione dei tifosi empolesi in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia.

