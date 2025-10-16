Serie B, retrocessione: Mantova e Pescara le più a rischio secondo i bookmaker. Le quote

La Serie B entra nel vivo e, mentre in vetta si accende la corsa alla promozione, nelle zone basse della classifica iniziano a delinearsi le prime previsioni sul fronte opposto: la lotta salvezza. Secondo le ultime valutazioni dei bookmaker, emergono differenze significative tra chi rischia concretamente la retrocessione e chi, almeno per ora, può dormire sonni tranquilli.

Come riportano le quote medie dei principali operatori, in pole position nella corsa – o meglio nella “non corsa” – alla permanenza ci sono Mantova e Pescara, considerate le squadre più a rischio discesa in Serie C con rispettivamente quota 1.50 e 1.65.

Subito dietro compaiono Entella (2.00), Reggiana (2.50) e Padova (2.50), tutte alle prese con un avvio complicato. Situazione leggermente più incoraggiante ma comunque delicata per Südtirol (3.25), Spezia (3.50) e Juve Stabia (3.50), che dovranno cambiare passo per non essere risucchiate nella parte bassa.

Più staccate, ma comunque inserite nel gruppo a rischio, Carrarese e Catanzaro, entrambe quotate 4.50, mentre Bari e Sampdoria si salvano – almeno secondo le agenzie – grazie al peso della rosa e dell’esperienza, fissate a 6.50.

A sorpresa, Avellino (12) si colloca ben oltre la soglia di pericolo, confermando il buon rendimento della squadra di Biancolino. Ancora più tranquilli i numeri per Frosinone (33), Cesena (34), Empoli (50) e Monza (50).

Chiude la graduatoria la zona “sicura”: Venezia (100), Modena (150) e Palermo (250), con i rosanero di Inzaghi ritenuti quasi fuori da ogni rischio retrocessione, complici la solidità difensiva e la partenza da alta classifica.