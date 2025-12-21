Avellino-Palermo. Joronen eletto Player of the Match

È Jesse Joronen il Player of the Match di Avellino-Palermo secondo i tifosi rosanero. Il portiere finlandese è stato votato come migliore in campo attraverso l’app ufficiale del Palermo FC, confermandosi uno dei grandi protagonisti della gara del Partenio.

Una scelta che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco: Joronen è stato decisivo in più occasioni, soprattutto nel finale, quando l’Avellino ha spinto con forza approfittando della superiorità numerica. Interventi puntuali, riflessi pronti e una presenza costante tra i pali hanno permesso al Palermo di portare a casa un punto prezioso.

La votazione dei tifosi certifica anche il forte legame tra la squadra e il proprio pubblico, sempre attivo e coinvolto nelle iniziative digitali del club. Non a caso, il riconoscimento arriva direttamente dalla base rosanero, che ha voluto premiare la prestazione di un portiere spesso decisivo nei momenti chiave della stagione.

Per Joronen si tratta di un’ulteriore attestazione di fiducia e stima, dopo una prova di grande solidità che ha lasciato il segno nella sfida contro l’Avellino.