Empoli-Mantova: nuovo infortunio per Pellegri

Si ferma nuovamente per infortunio l’attaccante dell’Empoli, Pietro Pellegri. Il centravanti, dopo esser rientrato dall’infortunio al ginocchio e aver realizzato gol e assist, è stato costretto nel match di oggi contro il Mantova ad abbandonare il campo.

Infatti, il classe 2001 ha dovuto abbandonare il campo al 36′ del primo tempo a causa di un problema muscolare, la cui entità sarà da valutare nei prossimi giorni. Al suo posto per la formazione di Alessio Dionisi è subentrato Marco Nasti.