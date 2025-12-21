Serie D girone I, equilibrio totale: tre squadre chiudono in vetta il 2025. Classifica e risultati

Si chiude il 2025 anche per il girone I di Serie D, e lo fa con una classifica che certifica un equilibrio totale in vetta. L’ultima giornata del girone d’andata non ha incoronato una regina, ma ha prodotto un terzetto al comando che racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato del campionato.

Il risultato più inatteso arriva da San Cataldo, dove il Savoia cade contro la Sancataldese, perdendo l’occasione di restare da solo al primo posto. Un passo falso che, però, non viene sfruttato dall’Igea Virtus, fermata sull’1-1 dalla Vigor Lamezia al termine di una gara combattuta. A rimettere tutto in discussione è la Nissa, che passa con autorità a Paternò imponendosi per 3-0 e raggiungendo le due rivali in vetta a quota 31 punti.

Tre squadre in testa al termine dell’andata certificano un girone senza padroni. Non un vero livellamento verso l’alto, ma piuttosto un campionato che fatica a trovare una squadra capace di imporre continuità e superiorità. In questo scenario si inserisce anche la Reggina, che dopo una prima parte di stagione complicatissima ha infilato una serie di vittorie consecutive, rimettendosi prepotentemente in corsa per le posizioni che contano.

Alle spalle del terzetto di testa continua a crescere l’Athletic Club Palermo, che con il successo sul Ragusa conferma solidità e ambizioni playoff. Pareggio a reti bianche, invece, tra Milazzo e ACR Messina: i mamertini si confermano difficili da superare, ma ancora poco incisivi in zona gol, in attesa che i nuovi innesti possano dare maggiore peso offensivo.

Il girone d’andata va così in archivio con una classifica cortissima e una lotta promozione tutta da scrivere. Il 2026 ripartirà con un girone di ritorno che promette tensione, scontri diretti e continui ribaltamenti, in un campionato dove ogni passo falso rischia di pesare doppio.

Risultati Serie D, 17ª giornata

Domenica 21 dicembre

Ore 14.30

Acireale-Vibonese 2-2

Athletic Palermo-Ragusa 2-1

Enna-Castrumfavara rinviata a data da destinarsi causa nebbia

Milazzo-ACR Messina 0-0

Paternò-Nissa 0-3

Sancataldese-Savoia 3-1

Ore 15.00

Gela-Gelbison 0-2

Igea Virtus-Vigor Lamezia 1-1

Sambiase-Reggina 0-1

Classifica Serie D

Savoia 31

Igea Virtus 31

Nissa 31

Athletic Palermo 29

Milazzo 28

Reggina 27

Gela 25

Sambiase 25

Gelbison 23

Vibonese 22

Sancataldese 19

Vigor Lamezia 18

Castrumfavara 17*

Acireale 17

Ragusa 16

Enna 15*

ACR Messina 14 (-14)

Paternò 10

Prossimo turno Serie D girone I, 18ª giornata

Domenica 4 gennaio

Ore 14.30

Acireale-Vigor Lamezia

Athletic Palermo-ACR Messina

Enna-Ragusa

Gela-Savoia

Milazzo-Nissa

Paternò-Vibonese

Reggina-Castrumfavara

Sambiase-Gelbison