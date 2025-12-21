Virtus Entella-Südtirol 1-1: Odogwu firma il pari nel recupero, classifica cortissima in Serie B
Finisce in parità il confronto tra Virtus Entella e Südtirol, penultimo match della 17ª giornata di Serie B, al termine di una gara intensa e decisa solo nei minuti finali.
Nel primo tempo sono i liguri a trovare il vantaggio proprio a ridosso dell’intervallo: Debenedetti svetta di testa su cross preciso di Bariti e firma l’1-0 che sembra indirizzare la sfida verso Chiavari. Nella ripresa l’Entella prova a gestire il risultato senza però riuscire a chiudere la partita. Il Südtirol resta in gara, cresce con il passare dei minuti e viene premiato nel finale.
Al 4° minuto di recupero arriva infatti il gol del pareggio ospite: Odogwu trova la zampata decisiva che vale l’1-1 e un punto prezioso per la formazione altoatesina. Un pari che lascia un po’ di rammarico ai padroni di casa, ma che consente a entrambe le squadre di muovere la classifica.
Con questo risultato Virtus Entella e Südtirol salgono a quota 16 punti, raggiungendo il Bari e restando pienamente coinvolte nella lotta per la zona salvezza.
Classifica Serie B (17ª giornata)
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 13
* una gara in meno