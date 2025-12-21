Torino corsaro al Mapei: Sassuolo ko, decide Vlasic su rigore

Colpo esterno del Torino che espugna il Mapei Stadium superando 0-1 il Sassuolo e centra il secondo successo consecutivo. Alla squadra di Marco Baroni basta un rigore trasformato da Nikola Vlasic nella ripresa per portare a casa tre punti pesanti.

La gara è segnata dagli episodi arbitrali, soprattutto nel primo tempo. In avvio viene assegnato un calcio di rigore al Torino per un presunto fallo di Tameze su Matic, ma dopo la revisione al Var la decisione viene corretta: penalty revocato e gioco ripreso con un calcio di punizione in favore del Sassuolo. Annullata anche l’ammonizione inizialmente mostrata a Doig.

Il match resta equilibrato fino all’intervallo, con poche occasioni nitide da entrambe le parti. Nella ripresa il Torino alza il ritmo e al 66’ trova l’episodio decisivo: Doig commette fallo su Simeone in area, l’arbitro indica il dischetto e Vlasic è freddo nel trasformare il penalty, battendo il portiere neroverde per l’1-0.

Nel finale il Sassuolo prova a reagire, ma è il Torino ad andare vicino al raddoppio in pieno recupero, quando Ngonge spreca una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere. L’errore non pesa sul risultato: il gol di Vlasic basta e avanza per consegnare ai granata una vittoria preziosa in trasferta.

Il Torino passa così al Mapei Stadium, confermando il buon momento di forma e la solidità della gestione Baroni.