Athletic Palermo, contatti con Perinetti per il ruolo di direttore tecnico. Clemente: «Obiettivo salvezza»

L’Athletic Palermo guarda avanti e comincia a strutturare la prossima stagione con un duplice piano operativo. L’approdo in Serie D cambia le regole del gioco: aumentano distanze, spese, difficoltà. Serve un’impostazione strategica diversa rispetto all’Eccellenza, e la dirigenza non intende farsi trovare impreparata. L’obiettivo resta la salvezza, ma valorizzando i giovani e gestendo con oculatezza le risorse.

Contatti con Perinetti per la direzione tecnica

Per questo motivo, come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il presidente Gaetano Conte e lo staff dirigenziale hanno avviato contatti con Giorgio Perinetti, già noto a Palermo per le sue esperienze passate. Il dirigente romano è stato individuato come figura ideale per guidare l’area tecnica e costruire, con esperienza e criterio, una squadra competitiva ma sostenibile.

Un primo incontro c’è già stato in città martedì scorso. L’idea è quella di affidargli un contratto annuale, ma la firma non potrà arrivare prima del 30 giugno, termine della sua attuale iscrizione come tesserato dell’Avellino. «Essendo un tesserato di un altro club, non è elegante parlare del mio futuro», ha dichiarato Perinetti a margine della trattativa.

Allenatore e mercato legati alla scelta sul direttore tecnico

La potenziale nomina di Perinetti è strettamente connessa ad altre decisioni chiave, prima fra tutte quella sull’allenatore Filippo Raciti, reduce dalla promozione. Se l’accordo con l’ex dirigente di Palermo e Avellino dovesse sfumare, il piano B prevede la conferma di Raciti e l’avvio di un lavoro condiviso per il rafforzamento dell’organico.

Prime conferme e valutazioni in corso

Alcuni punti fermi ci sono già: Mazzotta e Crivello, con contratto fino al 2026, saranno confermati in difesa. Per il resto, lo scenario è ancora aperto. L’intenzione della società è conservare lo zoccolo duro, a cominciare dal centrocampista David Valenca, da Piero Concialdi, e dagli attaccanti Federico Matera e Lionel Spinola (13 reti nella stagione appena conclusa).

Tuttavia, come ha ammesso il ds Giampiero Clemente, «Probabilmente dovremo sacrificare qualcuno per innestare giocatori di categoria. E comunque tutto ruota intorno alla scelta dell’allenatore. Non ci faremo trovare impreparati. L’obiettivo resta la salvezza, con spese oculate».