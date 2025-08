Athletic Club, Perinetti: «Spero che sia una stagione di grande rilievo per il Palermo»

In seguito all’amichevole disputato oggi tra Palermo FC e Athletic Club Palermo, ha commentato il match il direttore generale del club di Serie D, ed ex direttore sportivo dei rosanero, Giorgio Perinetti.

Queste le sue parole:

«Possiamo considerare questo test un vero e proprio evento, poiché segna una partenza importante per l’Athletic Club Palermo. Questo occasione ha rappresentato non solo l’inizio di un percorso significativo per la nostra squadra, ma anche l’opportunità di consolidare i rapporti di amicizia con il Palermo. Speriamo che per il Palermo questa sia una stagione di grande rilievo: con Inzaghi alla guida, la squadra punta con decisione al grande obiettivo. Allo stesso tempo, auspichiamo che per l’Athletic questo sia l’inizio di un cammino importante, che ci consenta di stabilizzarci in Serie D e di coltivare ambizioni sempre più grandi»