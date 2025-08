Athletic Club, Clemente: «Grati al Palermo per l’invito»

Dopo il match di oggi, ha parlato anche un altro membro dell’Athletic Club Palermo. Si tratta del direttore sportivo del club palermitano, Giampiero Clemente, il quale ha espresso la sua gratitudine nei confronti del Palermo per l’invito odierno e ha sottolineato il clima di amicizia che ha contraddistinto la giornata.

Questo il commento del DS:

«Siamo grati al Palermo per l’invito, la disponibilità e il clima di amicizia che ha caratterizzato questa giornata. Dal punto di vista tecnico, questo test è stato per noi importante per valutare quanto fatto nei giorni di ritiro a Monreale e il confronto con una squadra di grande qualità come il Palermo ci ha dato risposte significative. Li seguiremo con affetto durante la stagione, convinti che possano regalare alla città grandi soddisfazioni».