Athletic Club Palermo, Ferraro: «Contento di quello che stiamo facendo. Siamo in una fase di costruzione»

Giornata storica quella di oggi per l’Athletic Club Palermo. La formazione di Serie D, presso il CFA di Torretta, ha affrontato in amichevole il Palermo FC. Nel post partita ha parlato il mister del club palermitano, Emanuele Ferraro, il quale si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, nonostante la pesante sconfitta.

Questo il commento a caldo di mister Ferraro:

«Sono soddisfatto perché siamo in una fase di costruzione. Stiamo iniziando ad acquisire delle certezze e questo test ci fa capire su cosa dobbiamo lavorare. A prescindere da questo, dopo sette giorni non mi aspettavo questa applicazione da parte della squadra. Dobbiamo migliorare su tante cose, ma non potevo chiedere di più. Sono estremamente contento di quello che stiamo facendo.»