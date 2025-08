Spezia, trattative per Candela e Oliveri per sostituire Elia

Visto l’imminente addio dell’ex rosa Salvatore Elia, lo Spezia si muove sul mercato in cerca di un degno sostituto dell’esterno classe ’99. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure starebbe trattando due profili interessanti per la categoria. Si tratterebbe di Antonio Candela e Andrea Oliveri, con il primo dato per favorito.

Classe 2000, Candela ha disputato la scorsa stagione in prestito al Valladolid, dove però non è riuscito a mettersi ben in mostra: ha infatti collezionato soltanto 12 presenze e, dopo non aver mai lasciato il segno, è rientrato allo Spezia. Oliveri, nato a Palermo, ha invece disputato la passata stagione in Serie B vestendo la maglia del Bari, fornendo 2 assist in 29 presenze in campionato, ma è attualmente di proprietà dell’Atalanta U23.