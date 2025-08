-8 PUNTI ALLA PRIMA GIORNATA: Caos nel calcio italiano | Il club granata è sconvolto dalla sentenza

Si è venuto a creare un vero e proprio caos nel calcio italiano: ci sarà una penalizzazione di ben 8 punti alla prima giornata.

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con una nuova vicenda giudiziaria che ha scosso l’ambiente, soprattutto tra i tifosi di una piazza in particolare. Una sentenza pesante, arrivata dopo mesi di indagini e appelli, ha confermato una penalizzazione che peserà fin dall’inizio della prossima stagione. Otto punti di handicap in classifica rappresentano un colpo durissimo.

La penalizzazione sarà scontata a partire dal campionato 2025/2026, rendendo di fatto più complicato qualunque tipo di obiettivo sportivo per il club granata. La decisione, definitiva, è stata resa nota dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, che ha respinto il reclamo presentato dalla società.

Tutto è iniziato lo scorso 29 maggio, quando il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto la sanzione per una serie di violazioni di tipo amministrativo. Irregolarità nella gestione societaria e contabile che, secondo la giustizia sportiva, meritavano un provvedimento esemplare. Da lì in poi, il club ha tentato di difendersi.

L’appello presentato non è bastato a ribaltare il verdetto. Anzi, la sentenza della Corte non ha lasciato margini di dubbio: la penalizzazione resta e sarà valida nella prima stagione utile. In pratica, la squadra comincerà il prossimo campionato con un pesante fardello, che rischia di comprometterlo.

Lo shock dei tifosi

I tifosi ovviamente hanno accolto la notizia con dolore e dispiacere. Da giorni speravano in un esito diverso, pronti a sostenere la squadra ma consapevoli che partire da -8 significa dover fare una stagione quasi perfetta per non restare fuori dai giochi. Lo sconforto è palpabile, soprattutto tra chi ha seguito la squadra nei momenti difficili.

A livello ambientale, la delusione è tanta anche tra i dirigenti e lo staff tecnico. Il lavoro di costruzione della rosa per la prossima stagione è diventato più complicato: si dovrà pensare non solo a rinforzare la squadra, ma anche a farlo in modo strategico per recuperare fin da subito il gap in classifica.

Il club coinvolto

Il club coinvolto in questa vicenda è il Trapani. Dopo anni di ricostruzione e fatica, la società granata si vede costretta a ripartire in salita. La sentenza è una doccia fredda per un progetto che puntava a tornare stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano. Adesso, tutto va ricalibrato.

Il Trapani dovrà affrontare la stagione 2025/2026 con grande determinazione e il campionato di Serie C, si sa è tutt’altro che semplice da giocare. La penalizzazione mette alla prova tutti: società, giocatori, allenatore e pubblico. Vedremo come dunque reagirà la squadra siciliana a questa penalizzazione.