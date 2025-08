Athletic Club, Gaetano Conte: «Pomeriggio storico, un orgoglio affrontare il Palermo»

Si è disputata oggi, presso il CFA di Torretta, l’amichevole che vedeva contrapposti i l Palermo di Inzaghi all’Athletic Club Palermo, formazione che da quest’anno milita nel campionato di Serie D. Il match è terminato con il risultato di 7-1 in favore del Palermo FC ma, nonostante le categorie di differenza, il club guidato da Emanuele Ferraro ha mostrato carattere e personalità contro un avversario indubbiamente di livello superiore.

Nel post partita il presidente dell’Athletic Club Palermo, Gaetano Conte, ha commentato cosi la giornata:

«È stato un pomeriggio storico per la nostra società. Confrontarci con una realtà come il Palermo – di cui siamo da sempre tifosi – è motivo di grande orgoglio e crescita per noi. Ringraziamo di cuore il Palermo per l’ospitalità. Ci auguriamo che nella prossima stagione possa raggiungere l’obiettivo tanto sognato da tutta la città»