Modena, tutto pronto per l’arrivo di Zanimacchia

Dopo aver acquistato Francesco Di Mariano dal Palermo, il Modena è molto vicino ad annunciare un’altra ufficialità. Il club emiliano, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, e infatti pronto a dare il Benvenuto in gialloblu a Luca Zanimacchia, centrocampista attualmente di proprietà della Cremonese.

Classe 98′, Zanimacchia arriverebbe ai canarini con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il centrocampista nella passata stagione con i grigiorossi ha centrato la promozione in Serie A, collezionando 34 presenze, mettendo a segno 1 gol e fornendo 4 assist