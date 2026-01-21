Athletic Club Palermo: Giorgio Perinetti riceve il Premio “Renzo Barbera”

Nella suggestiva cornice della Sala Rossa “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo Giorgio Perinetti è stato insignito del prestigioso Premio “Renzo Barbera”, promosso dall’USSI Sicilia – sezioni di Palermo e Trapani. Un riconoscimento dedicato allo storico presidentissimo del Palermo e destinato a figure che hanno saputo distinguersi nel mondo dello sport per risultati, valori e integrità morale.

Il premio è stato consegnato da Lorenzo Barbera, nipote di Renzo e figlio di Ferruccio, insieme all’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandro Anello. La motivazione sottolinea il forte legame tra Perinetti e la città di Palermo, scelta non solo professionale ma profondamente umana e identitaria.

Emozionato il direttore generale, che ha ricordato Renzo Barbera come “uno sportivo vero e un grande uomo”, ringraziando l’USSI per un riconoscimento che rappresenta i valori più autentici dello sport.