Athletic Club Palermo: Giorgio Perinetti riceve il Premio “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Nella suggestiva cornice della Sala Rossa “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, il direttore generale dell’Athletic Club Palermo Giorgio Perinetti è stato insignito del prestigioso Premio “Renzo Barbera”, promosso dall’USSI Sicilia – sezioni di Palermo e Trapani. Un riconoscimento dedicato allo storico presidentissimo del Palermo e destinato a figure che hanno saputo distinguersi nel mondo dello sport per risultati, valori e integrità morale.

Il premio è stato consegnato da Lorenzo Barbera, nipote di Renzo e figlio di Ferruccio, insieme all’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandro Anello. La motivazione sottolinea il forte legame tra Perinetti e la città di Palermo, scelta non solo professionale ma profondamente umana e identitaria.

Emozionato il direttore generale, che ha ricordato Renzo Barbera come “uno sportivo vero e un grande uomo”, ringraziando l’USSI per un riconoscimento che rappresenta i valori più autentici dello sport.

