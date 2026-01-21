Modena verso il Palermo: Defrel recupera, ci prova anche Sersanti

Il Modena è al lavoro per preparare al meglio la sfida cruciale contro il Palermo, un match dal peso specifico elevato in ottica play off. La squadra di Andrea Sottil sa di non poter sbagliare e lo staff tecnico sta monitorando con attenzione le condizioni degli infortunati per avere a disposizione il maggior numero possibile di soluzioni.

Tra i nomi sotto osservazione c’è quello di Alessandro Sersanti: il centrocampista, assente anche nella recente trasferta di Pescara, potrebbe tornare a disposizione proprio in vista della gara contro i rosanero, anche se la decisione finale verrà presa solo a ridosso del match.

Buone notizie invece per Gregoire Defrel. L’attaccante è rientrato a pieno regime in gruppo e va verso la convocazione per la sfida del Braglia, rappresentando un’arma importante in più per l’attacco canarino. A riportarlo è Il Resto del Carlino.