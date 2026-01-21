Palermo, UFFICIALE: Nespola alla Pianese

Manfredi Nespola è ufficialmente un nuovo giocatore della Pianese. Il giovane portiere classe 2005, tornato dal Prestito all’Arzignano si trasferisce dal Palermo in Toscana in prestito. Un’operazione che permette all’estremo difensore di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità. Di seguito il comunicato integrale diffuso dal club bianconero.

Comunicato ufficiale US Pianese

“L’US Pianese annuncia di aver raggiunto un accordo con il Palermo FC per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Manfredi Nespola. Nato nel 2005 nel capoluogo siciliano, Nespola è un portiere che vanta già esperienze consolidate in prima squadra. Nella stagione 2023/24 l’estremo difensore ha raccolto le prime convocazioni con la prima squadra rosanero, difendendo al contempo i pali della formazione Under 19. L’anno successivo, dopo i primi sei mesi trascorsi ancora a Palermo, è arrivato il trasferimento alla Flaminia nel corso della sessione invernale di mercato, esperienza che lo ha visto scendere in campo in 17 occasioni, di cui 8 concluse con la porta inviolata. In questa stagione è invece approdato all’Arzignano, venendo chiamato in causa due volte. Nespola, che indosserà la maglia numero 12, è già arrivato a Piancastagnaio, dove ha incontrato lo staff tecnico e i compagni, ed è a disposizione di mister Birindelli. La Pianese dà il benvenuto a Manfredi e gli augura buon lavoro per il prosieguo della stagione.”