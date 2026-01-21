Serie B: Modena-Palermo affidata a Dionisi. Le designazioni della 21^ giornata

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 21ª giornata di Serie B. Riflettori puntati in casa rosanero sulla sfida tra Modena e Palermo, in programma sabato 24 gennaio alle 17:15, che sarà diretta dall’arbitro Dionisi, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Catallo. Il IV ufficiale sarà Massimi, mentre al VAR opereranno Marini e Perenzoni.

Di seguito, tutte le designazioni arbitrali delle gare della 21ª giornata:

Carrarese – Empoli (venerdì 23 gennaio, ore 20:30)

Arbitro: Perri

Assistenti: Mondin – Colaianni

IV ufficiale: Turrini

VAR: Baroni

AVAR: Di Vuolo

Cesena – Bari (sabato 24 gennaio, ore 15:00)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Passeri – Emmanuele

IV ufficiale: Silvestri

VAR: Volpi

AVAR: Prenna

Frosinone – Reggiana (sabato 24 gennaio, ore 15:00)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Di Gioia – Monaco

IV ufficiale: Di Marco

VAR: Serra

AVAR: Monaldi

Juve Stabia – Virtus Entella (sabato 24 gennaio, ore 15:00)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Bitonti – Zezza

IV ufficiale: Arena

VAR: Gualtieri

AVAR: Del Giovane

Mantova – Venezia (sabato 24 gennaio, ore 15:00)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Belsanti – Votta

IV ufficiale: Sacchi G.

VAR: Giua

AVAR: Fourneau

Monza – Pescara (sabato 24 gennaio, ore 15:00)

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Miniutti – Pascarella

IV ufficiale: Vailati

VAR: Rutella

AVAR: La Penna

Modena – Palermo (sabato 24 gennaio, ore 17:15)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Garzelli – Catallo

IV ufficiale: Massimi

VAR: Marini

AVAR: Perenzoni

Spezia – Avellino (sabato 24 gennaio, ore 19:30)

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Palermo – Zanellati

IV ufficiale: Viapiana

VAR: Santoro

AVAR: Prontera

Sudtirol – Padova (domenica 25 gennaio, ore 15:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Capaldo – Pressato

IV ufficiale: Galipò

VAR: Cosso

AVAR: Giua

Catanzaro – Sampdoria (domenica 25 gennaio, ore 17:15)

Arbitro: Sozza

Assistenti: Baccini – Santarossa

IV ufficiale: Totaro

VAR: Camplone

AVAR: Fourneau