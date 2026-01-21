Serie B: Modena-Palermo affidata a Dionisi. Le designazioni della 21^ giornata
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 21ª giornata di Serie B. Riflettori puntati in casa rosanero sulla sfida tra Modena e Palermo, in programma sabato 24 gennaio alle 17:15, che sarà diretta dall’arbitro Dionisi, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Catallo. Il IV ufficiale sarà Massimi, mentre al VAR opereranno Marini e Perenzoni.
Di seguito, tutte le designazioni arbitrali delle gare della 21ª giornata:
Carrarese – Empoli (venerdì 23 gennaio, ore 20:30)
Arbitro: Perri
Assistenti: Mondin – Colaianni
IV ufficiale: Turrini
VAR: Baroni
AVAR: Di Vuolo
Cesena – Bari (sabato 24 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Passeri – Emmanuele
IV ufficiale: Silvestri
VAR: Volpi
AVAR: Prenna
Frosinone – Reggiana (sabato 24 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Di Gioia – Monaco
IV ufficiale: Di Marco
VAR: Serra
AVAR: Monaldi
Juve Stabia – Virtus Entella (sabato 24 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Bitonti – Zezza
IV ufficiale: Arena
VAR: Gualtieri
AVAR: Del Giovane
Mantova – Venezia (sabato 24 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Belsanti – Votta
IV ufficiale: Sacchi G.
VAR: Giua
AVAR: Fourneau
Monza – Pescara (sabato 24 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Miniutti – Pascarella
IV ufficiale: Vailati
VAR: Rutella
AVAR: La Penna
Modena – Palermo (sabato 24 gennaio, ore 17:15)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Garzelli – Catallo
IV ufficiale: Massimi
VAR: Marini
AVAR: Perenzoni
Spezia – Avellino (sabato 24 gennaio, ore 19:30)
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Palermo – Zanellati
IV ufficiale: Viapiana
VAR: Santoro
AVAR: Prontera
Sudtirol – Padova (domenica 25 gennaio, ore 15:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Capaldo – Pressato
IV ufficiale: Galipò
VAR: Cosso
AVAR: Giua
Catanzaro – Sampdoria (domenica 25 gennaio, ore 17:15)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Baccini – Santarossa
IV ufficiale: Totaro
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau