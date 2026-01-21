Palermo: seduta mattutina a Torretta in vista del Modena

Gennaio 21, 2026

Come reso noto del Palermo, questa mattina, al centro sportivo di Torretta, la squadra rosanero ha proseguito la preparazione in vista della prossima sfida esterna contro il Modena, sotto la guida dell’allenatore Filippo Inzaghi.

La seduta è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da esercizi mirati sui cambi di direzione e da un lavoro dedicato al possesso palla. Nella parte finale dell’allenamento, spazio alla tattica: i calciatori hanno svolto un’esercitazione 10 contro 10 incentrata sull’organizzazione difensiva, prima di chiudere con una partita a metà campo 9 contro 9.

