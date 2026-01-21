Venezia, Antonelli: «Vogliamo tornare subito in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, è intervenuto ai microfoni di LaC TV parlando degli obiettivi del club arancioneroverde e delle strategie in vista del futuro, tra ambizione, identità e calciomercato.

Queste le sue dichiarazioni complete:

«Cerchiamo di proseguire il percorso di crescita di una società che vuole tornare il prima possibile nel massimo campionato e ridefinire la sua storia. Ci piace lavorare con ragazzi di nostra proprietà e creare, col tempo, un vero e proprio DNA Venezia. In questo, il nostro allenatore è perfetto. Questo è un torneo molto difficile, ma il Venezia deve concentrarsi su se stesso e sulla propria mentalità. L’obiettivo è vincere il più possibile senza perdere concentrazione. Mercato? Abbiamo in mente di fare qualche operazione, sia per il presente sia per il futuro».

