Reggiana: il Cesena piomba su Gondo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Il futuro di Cedric Gondo potrebbe presto intrecciarsi con quello di una storica rivale della Reggiana. L’attaccante granata, in scadenza di contratto, è finito nel mirino del Cesena in questi giorni di calciomercato invernale, aprendo a uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Dopo le prime voci che lo accostavano al Bari, l’interesse dei bianconeri si sarebbe fatto concreto. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, il Cesena è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e, oltre a Novakovich, anch’egli in forza alla Reggiana, il nuovo nome sulla lista è proprio quello di Gondo.

La Reggiana, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione una cessione immediata dell’attaccante solo di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa, evitando così di perderlo a parametro zero alla naturale scadenza del contratto. La trattativa resta da monitorare, ma l’asse Reggio-Cesena potrebbe presto infiammare il mercato.

Ultimissime

Pohjanpalo: «Inzaghi mi vuole sempre dentro la partita. Conta il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Pohjanpalo: «Palermo, è cambiata la mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Trapani, l’ex rosa Aronica verso l’addio: lo aspetta il Giugliano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Reggiana, rinforzo in difesa: arriva lo svincolato Pasalidis

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Palermo, Gyasi: «Ghana? Non è un capitolo chiuso, se arriva la chiamata…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026