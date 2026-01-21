Reggiana: il Cesena piomba su Gondo

Il futuro di Cedric Gondo potrebbe presto intrecciarsi con quello di una storica rivale della Reggiana. L’attaccante granata, in scadenza di contratto, è finito nel mirino del Cesena in questi giorni di calciomercato invernale, aprendo a uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Dopo le prime voci che lo accostavano al Bari, l’interesse dei bianconeri si sarebbe fatto concreto. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, il Cesena è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e, oltre a Novakovich, anch’egli in forza alla Reggiana, il nuovo nome sulla lista è proprio quello di Gondo.

La Reggiana, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione una cessione immediata dell’attaccante solo di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa, evitando così di perderlo a parametro zero alla naturale scadenza del contratto. La trattativa resta da monitorare, ma l’asse Reggio-Cesena potrebbe presto infiammare il mercato.