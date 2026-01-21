Samp-Bari: ipotesi scambio Castrovilli per Benedetti

Il mercato invernale potrebbe accendersi sull’asse Sampdoria-Bari, con una trattativa che coinvolge nomi importanti e valutazioni ancora in corso. I blucerchiati stanno infatti riflettendo sulle mosse da compiere e uno dei dossier più caldi riguarda proprio i rapporti con il club biancorosso.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bari avrebbe proposto Gaetano Castrovilli come contropartita tecnica nell’operazione che riporterebbe Leonardo Benedetti in Puglia. Un’ipotesi che la Sampdoria sta analizzando con attenzione, con il direttore sportivo Mancini chiamato a valutare la sostenibilità tecnica ed economica dello scambio.

La trattativa resta aperta e potrebbe evolversi nei prossimi giorni, con entrambe le società alla ricerca della soluzione migliore per rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione.