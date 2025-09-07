Athletic Club Palermo, esordio agrodolce: contro il Messina arriva un pari a reti bianche

Inizia con un pareggio a reti bianche il campionato di Serie D dell’Athletic Club Palermo. Al “Franco Scoglio” di Messina, i nerorosa di Emanuele Ferraro non sono andati oltre lo 0-0 contro i giallorossi di Pippo Romano, assente in panchina per squalifica e sostituito dal vice Savanarola. Un pareggio che rispecchia i valori in campo, con un tempo per parte. Meglio l’Athletic nella prima frazione, più volte pericoloso ma poco concreto sotto porta. Meglio il Messina nel secondo tempo, vicino al vantaggio in due circostanze.

Sin dai primi minuti l’Athletic trova supremazia a livello territoriale. La prima, grande, occasione ce l’ha Micoli: colpo di testa sugli sviluppi di un corner, Sorrentino respinge. I nerorosa continuano a tenere il pallino del gioco in mano e sono propositivi nella metà campo avversaria, ma non riescono a impensierire la retroguardia peloritana. Il Messina approccia bene il secondo tempo e va vicino alla rete con Daquinto: bravissimo Greliak nella respinta. Ancora l’attaccante giallorosso è pericoloso più avanti con un tocco di esterno verso Roseti che fallisce il tap-in. Nell’ultimo quarto d’ora nuovi assalti dell’Athletic che si fa vedere con una bella azione personale di Concialdi che va al cross verso Lores Varela: colpo di testa a lato. Finisce 0-0 con l’Athletic Club Palermo che conquista il suo primo, storico, punto in Serie D. Domenica prossima la prima casalinga contro la Vigor Lamezia.

«Sicuramente c’è rammarico, perché il campo ha dimostrato che, se fossimo stati più cattivi e concreti in avanti, avremmo potuto segnare – ha spiegato Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo, nel post partita – Il dispiacere è solo per il gol mancato, perché l’atteggiamento della squadra è stato più che positivo. Sapevamo che ci attendeva una partita difficile; mi aspettavo qualcosa in più nella ripresa, quando avevamo l’obbligo di osare maggiormente. Però mi porto a casa questo punto, ce lo teniamo stretto e continuiamo a lavorare».