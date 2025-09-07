Un testamento senza precedenti

In Brasile è emersa una vicenda che ha dell’incredibile: un miliardario ha deciso di intestare l’intero suo patrimonio a Neymar, senza alcun legame di parentela o motivazioni logiche apparenti. Il documento, la cui autenticità è stata confermata dai media brasiliani, indicherebbe il fuoriclasse ex Barcellona e PSG come unico erede di una fortuna stimata in circa un miliardo di euro.

L’imprenditore di Porto Alegre

Secondo quanto trapelato, il testamento appartiene a un uomo d’affari di 31 anni originario di Porto Alegre, gravemente malato ma ancora in vita. La redazione del documento risalirebbe al 2023, ma solo di recente sono stati diffusi i dettagli sulla cifra astronomica destinata al campione. Una scelta che ha sollevato stupore e alimentato discussioni, anche perché l’imprenditore non avrebbe mai avuto contatti diretti con Neymar.

Ammirazione senza legami personali

La motivazione, riportata dai media locali, sarebbe legata a una profonda ammirazione personale. L’uomo avrebbe spiegato di identificarsi con il calciatore per i valori mostrati in carriera e per il rapporto con il padre, ritenendolo un simbolo della cultura brasiliana. Nessun legame di amicizia o di sangue, quindi, ma soltanto una stima tale da spingerlo a un gesto unico nel suo genere.

Dubbi e reazioni

Il testamento, registrato nel giugno 2023, è tornato di attualità a distanza di due anni, diventando nuovamente virale sui media internazionali. L’entourage di Neymar, tuttavia, ha precisato di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale relativa a questa presunta eredità. Resta il fatto che la notizia ha catturato l’attenzione del mondo intero per la sua particolarità e per le dimensioni economiche del patrimonio coinvolto.