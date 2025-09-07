Ex rosa, Dawidowicz proposto a un club di Serie B

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Ancora incerto il futuro del difensore centrale ex Palermo Pawel Dawidowicz, attualmente svincolato dopo l’esperienza della passata stagione con l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il classe ’95 è stato offerto allo Spezia.

Il centrale polacco rappresenta un profilo interessante per la Serie B e farebbe fare un salto di qualità notevole alla rosa. La squadra ligure ha però chiuso il mercato in difesa prendendo Jack Felipe dal Como, non affondando quindi il colpo per l’ex rosa, che rimane comunque un profilo spendibile.

Ultimissime

Qual. Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Polonia-Finlandia: Joronen e Pohjanpalo titolari

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Avellino, Aiello: «Tutino è arrivato dalla Samp non in forma ottimale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Trapani, Spataro: «Questa squadra ha un carattere speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Ex rosa, Dawidowicz proposto a un club di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Athletic Club Palermo, esordio agrodolce: contro il Messina arriva un pari a reti bianche

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025