Ex rosa, Dawidowicz proposto a un club di Serie B

Ancora incerto il futuro del difensore centrale ex Palermo Pawel Dawidowicz, attualmente svincolato dopo l’esperienza della passata stagione con l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il classe ’95 è stato offerto allo Spezia.

Il centrale polacco rappresenta un profilo interessante per la Serie B e farebbe fare un salto di qualità notevole alla rosa. La squadra ligure ha però chiuso il mercato in difesa prendendo Jack Felipe dal Como, non affondando quindi il colpo per l’ex rosa, che rimane comunque un profilo spendibile.