Trapani, Spataro: «Questa squadra ha un carattere speciale»

Dopo la trasferta vincente del suo Trapani per 1-2 contro il Sorrento, ha parlato in conferenza stampa il mister in seconda dei granata, Mirko Spataro, il quale ha fatto i complimenti ai suoi giocatori per il carattere dimostrato in campo e ha parlato della sofferenza negli ultimi minuti del match:

«Abbiamo fatto degli aggiustamenti tattici che si sono visti – ha confermato in sala stampa il mister. – Questa squadra ha già di suo un carattere speciale. Il mister è stato molto bravo a dare la carica, l’entusiasmo e le motivazioni giuste, e questo ci ha permesso di entrare nel secondo tempo con un piglio diverso e un atteggiamento da grande squadra».

Spataro ha poi risposto a una domanda riguardante gli ultimi minuti di partita, con la squadra che si è abbassata: «È una questione di ansia o un problema di gestione? Negli ultimi tre minuti abbiamo concesso qualcosa, ci sta. Una squadra che gioca in casa, reduce da una sconfitta, dà tutto negli ultimi minuti. È una costante nel calcio, una cosa normalissima. Non è assolutamente un problema della squadra. Nel momento in cui prendi gol, è normale che ci sia un po’ di ansia o paura di subire il secondo, e ti abbassi un po’, ma non lo vedo come un problema».