Avellino, Aiello: «Tutino è arrivato dalla Samp non in forma ottimale»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Il direttore sportivo dell’Avellino è stato intervistato a Prima Tivvù, dove ha parlato dell’ex rosa Gennaro Tutino, arrivato ai Lupi dalla Sampdoria nel corso di questa sessione di calciomercato. Il colpo degli irpini ha però seguito dalla panchina questi primi due impegni stagionali. Il DS ha dunque chiarito la situazione:

«Lo abbiamo preservato, aveva una condizione non ottimale e abbiamo pensato di non forzarlo, farlo recuperare per la sosta. Posso dire che per la prossima gara ci sarà al 100%».

Ultimissime

Qual. Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Polonia-Finlandia: Joronen e Pohjanpalo titolari

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Avellino, Aiello: «Tutino è arrivato dalla Samp non in forma ottimale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Trapani, Spataro: «Questa squadra ha un carattere speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Ex rosa, Dawidowicz proposto a un club di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Athletic Club Palermo, esordio agrodolce: contro il Messina arriva un pari a reti bianche

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025