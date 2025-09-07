Avellino, Aiello: «Tutino è arrivato dalla Samp non in forma ottimale»

Il direttore sportivo dell’Avellino è stato intervistato a Prima Tivvù, dove ha parlato dell’ex rosa Gennaro Tutino, arrivato ai Lupi dalla Sampdoria nel corso di questa sessione di calciomercato. Il colpo degli irpini ha però seguito dalla panchina questi primi due impegni stagionali. Il DS ha dunque chiarito la situazione:

«Lo abbiamo preservato, aveva una condizione non ottimale e abbiamo pensato di non forzarlo, farlo recuperare per la sosta. Posso dire che per la prossima gara ci sarà al 100%».