Qual. Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Polonia-Finlandia: Joronen e Pohjanpalo titolari

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali del match valevole per la qualificazioni ai mondiali 2026 tra Polonia e Finlandia. Impegnati tra le fila degli scandinavi i due giocatori del Palermo Joel Pohjampalo e Jesse Joronen. I due partiranno nell’undici titolare della formazione guidata da mister Friis Jacob.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Polonia (4-3-3): Skorupski, Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior, Zielinski, Slisz, Szymanski, Kaminski, Zalewski, Lewandowski. CT: Urban

Finlandia (4-5-1): Joronen, Alho, Koski, Uronen, Peltola, Lod, Tenho, Kairinen, Markhiev, Antman, Pohjanpalo. CT: Jacob