Italia, Gattuso: «Ancora due attaccanti? Domani Vedremo»

Alla vigilia del match degli azzurri contro Israele, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, ha parlato in conferenza stampa il Commissario tecnico della nazionale, Gennaro Gattuso.

Il CT ha ritenuto importante ribadire la profonda differenza che c’è tra l’Estonia, ultimo avversario affrontato dagli azzurri, e Israele: «Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Molto fisica l’Estonia, loro di qualità, che giocano bene in transizione. Vengono da 6 vittorie e una sconfitta, sono in salute, non meritavano di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile».

A Gattuso è poi stato chiesto se cambierà qualcosa: «Vedrete domani, vediamo. Noi dobbiamo ripartire sicuramente da prestazione e certezze, come l’intensità, il voler fare la partita e giocare nella metà campo loro. Bisognerà fare attenzione. Tanti tiri con l’Estonia, ancora due attaccanti? Domani vedremo».

E sulla situazione legata alla guerra ha dichiarato: «Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo».