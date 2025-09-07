Stovini: «Il Palermo è la favorita per la promozione»

È tornato a parlare dell’attuale Serie B l’ex giocatore di Empoli e Catania, Lorenzo Stovini. L’ex difensore è stato intervistato a La Nazione, ed ha parlato, oltre che della sua ex squadra toscana, anche del Palermo.

Questo il suo pensiero sull’Empoli: «La società ha sicuramente operato molto bene, incassando anche parecchio dalle cessioni, del resto dall’Empoli in Serie B ci si aspetta sempre che possa fare la differenza. A parte l’inciampo di Reggio Emilia, dove comunque la partita è stata determinata dalla doppia espulsione, la squadra è partita bene e credo che abbia il potenziale per fare un bel campionato». E sull’attuale campionato cadetto ha dichiarato: «La Serie B rispetto a quando giocavo io è cambiata tantissimo, ma come del resto la serie A, si è molto ringiovanita, ma prima c’era tanta più qualità. Resta comunque un campionato molto difficile, dove la classifica può cambiare da una giornata all’altra e anche squadre sulla carta costruite per vincere, possono avere delle difficoltà»

Stovini ha poi dato il suo pensiero su chi sia la favorita per la promozione: «Sulla carta il Palermo è sicuramente quella più attrezzata e poi si è affidata ad un tecnico esperto della categoria come Pippo Inzaghi, che l’ha già vinta più volte. Tuttavia non è da escludere l’inserimento di qualche sorpresa nella corsa alla promozione, come quasi sempre il campionato cadetto ci regala»