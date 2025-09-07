Serie C girone C: primo tempo in parità tra Siracusa e Cerignola, Picerno avanti a Latina. I risultati

Sono appena finiti i primi tempi delle partite della Domenica sera nel girone C del campionato di Serie C. Vanno a riposo sul risultato di 0-0 Audace Cerignola e Siracusa. Vantaggio invece per 1-0 per l’Altamura che sfida la Cavese, stesso parziale anche nel match tra Latina e Picerno, con gli ospiti che vanno negli spogliatoi in vantaggio.

Altamura – Cavese 1-0 ( 42′ Simone)

Audace Cerignola – Siracusa 0-0

Latina – Picerno 0-1 (34′ Abreu)