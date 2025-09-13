Athletic Club Palermo, domani debutto casalingo al Velodromo. Ferraro: «Orgoglioso di questo traguardo»

L’Athletic Club Palermo si prepara al debutto casalingo nel campionato di Serie D. Al Velodromo “Paolo Borsellino” – nuova casa delle partite interne dei nerorosa dopo l’omologa del campo – arriverà la Vigor Lamezia, reduce dalla vittoria all’esordio contro l’Acireale. Match in programma domenica alle ore 16: si giocherà a porte chiuse. L’incontro sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube dell’Athletic Club Palermo.

Per i nerorosa di Emanuele Ferraro sarà una sfida importante per verificare gli ulteriori progressi dopo il pareggio al debutto contro l’ACR Messina, ma soprattutto sarà un match che segnerà il ritorno del calcio al Velodromo Paolo Borsellino dopo più di vent’anni. “Sono contento perché abbiamo la nostra casa – ha spiegato Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Il presidente e i soci ci hanno creduto fortemente, sono felice e orgoglioso di questo primo traguardo. Ci aspetta una partita complicata: la Vigor Lamezia è reduce da una vittoria e si tratta di una squadra di categoria. Cerco adesso da parte nostra una concretezza diversa, una squadra più motivata, cattiva e di carattere, che imponga le nostre caratteristiche. A Messina è mancato solo il gol perché la squadra ha creato tanto. Domani mi aspetto un po’ più di cattiveria e concretezza davanti, lavorando più da squadra su alcune cose”.

Sono ventidue i giocatori convocati da Ferraro per il match contro la Vigor Lamezia. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bitzinis, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Faccetti, Maurino, Rampulla, Varela, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli

AL VIA LA CAMPAGNA SOCIAL “VESTIAMO PALERMO” – Vestiamo Palermo è il nome della campagna social che è stata lanciata per presentare la nuova maglia e il rinnovato sponsor Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Girato per le vie di Palermo ha simpaticamente coinvolto simpatizzanti e tifosi nella loro quotidianità, indossando la maglia dei loro beniamini