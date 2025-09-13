Modena-Bari, Sottil: «Prestazione importante, dobbiamo proseguire su questa strada»

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha espresso soddisfazione in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro il Bari.

«È stata una bellissima giornata, lavoriamo da 15 giorni per questa partita. I nostri tifosi hanno risposto per l’ennesima volta alla grande e i ragazzi hanno sfoderato una prestazione importante meritando la vittoria grazie ad una prova molto intensa, giocando bene con grande continuità», ha dichiarato il tecnico gialloblù.

Sottil ha poi sottolineato l’apporto di tutto il gruppo: «Anche oggi chi è partito dal 1’ ha fatto benissimo e i subentrati altrettanto, consolidando il risultato, pressando in avanti fino alla fine e creando altre situazioni per segnare: questo fa la differenza, dobbiamo andare avanti su questa strada».