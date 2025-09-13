Padova-Frosinone, Alvini: «Successo pesante che paghiamo a caro prezzo»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta sul campo del Padova.

Sull’analisi della gara: «La gestione degli ultimi minuti non mi è piaciuta e c’è da fare un miglioramento sicuramente. Vittoria pesante che paghiamo a caro prezzo. Gelli sulla scivolata si è aperto tutto, Koné è andato in ospedale per una botta alla caviglia. Abbiamo 5 infortuni traumatici. Vittoria pesante che paghiamo a caro prezzo».

Sul cinismo sotto porta: «Mancato cinismo? La crescita che vogliamo fare è proprio quella. Nel momento in cui abbiamo sofferto a metà primo tempo siamo andati in vantaggio, poi ci potevamo mettere al sicuro e dobbiamo migliorare. Alla fine la qualità del Padova ci poteva fare male».

Su Bracaglia e Palmisani: «Sono calciatori del Frosinone in un percorso di crescita. Merito a loro ma a loro sta il fatto di voler continuare a migliorare. Siamo una squadra giovane».

Sul cambio di Cittadini: «Era ammonito e non volevo rischiare in una gara cosi difficile e quindi ho cambiato. Calvani si è adattato perché Oyono è tornato ieri dopo un viaggio di 24 ore e non so come ha fatto a giocare».

Sulle rotazioni: «Ci sono tanti calciatori che mi sono tornati ieri, ad esempio Raimondo mi aveva giocato due gare in Nazionale. Alcune scelte sono state obbligate, altre tattiche».

Infine, un commento sugli avversari: «È una buona squadra con un’identità importante e aveva fatto bene anche contro Empoli e Carrarese. In Serie B c’è sempre tanto equilibrio, gli va dato merito della prestazione».

Ultimissime

Modena-Bari, Sottil: «Prestazione importante, dobbiamo proseguire su questa strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Padova-Frosinone, Alvini: «Successo pesante che paghiamo a caro prezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Juve Stabia-Reggiana, Dionigi: «Siamo stati superficiali, potevamo fare meglio nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Modena-Bari, Caserta: «Dopo una sconfitta del genere sarà complicato affrontare il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Serie A, sette gol all’Allianz: la Juventus supera l’Inter 4-3

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025