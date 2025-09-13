Juve Stabia-Reggiana, Dionigi: «Siamo stati superficiali, potevamo fare meglio nel finale»

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia.

Sull’analisi della partita: «Sappiamo che venire qui non è facile per nessuno: giochi su un campo diverso rispetto a dove giochiamo e dove ci alleniamo. Abbiamo fatto una partita in cui sapevamo che sarebbero partiti forte e abbiamo retto l’urto. Passavano i minuti e aumentava l’intensità. Siamo venuti fuori bene, ma siamo stati superficiali perché potevamo fare di più nel finale. Gli avversari hanno fatto molto bene».

Sul gol annullato: «Ho qualche dubbio sul gol annullato perché non so se effettivamente il difensore poteva raggiungere la palla, ma la accettiamo per com’è stata letta. Nella Reggiana, ci trovo la voglia di far guerra e la grande compattezza».

Sul rodaggio della squadra: «Non tutte le squadre, però, alla terza giornata sono già rodate. Abbiamo ancora giocatori che devono ambientarsi nei nostri schemi. E rimangono ancora tante cose da migliorare. Sviluppare gioco era difficile: ci venivano a prendere uomo su uomo, e sia noi, che loro, giocavamo sulle seconde palle. Questo è un punto guadagnato. Abbiamo deciso di fare una partita del genere».

Infine, sulle contromosse tattiche: «Per come li abbiamo visti contro le avversarie nelle due partite precedenti alla nostra, abbiamo scelto di fare densità centralmente, e credo che abbiamo limitato bene i loro attaccanti. Ci sta, poi, subire qualche cross dalle fasce, ma abbiamo difeso complessivamente bene».