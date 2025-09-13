Modena-Bari, Caserta: «Dopo una sconfitta del genere sarà complicato affrontare il Palermo»

Fabio Caserta, tecnico del Bari, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Modena. L’allenatore biancorosso ha analizzato la prestazione e il momento della squadra.

Sulla gara: «La prestazione non è stata come le altre. Da questo tipo di sconfitte bisogna prendere spunti per capire tante cose. Oggi sono stati commessi troppi errori, lo sappiamo. Dopo il secondo gol dovevamo restare in partita, questo è quello che mi dà più fastidio. Non serve buttare tutto, oggi c’è poco da salvare, ma confido nel lavoro dei ragazzi: non erano fuoriclasse prima e non sono brocchi adesso».

Sul prossimo impegno con il Palermo: «Dopo una sconfitta del genere giocare contro il Palermo è complicato, ma dobbiamo stare in silenzio e pedalare. Bisogna accettare le critiche, perché quando perdi così sono il primo responsabile. Non facciamo l’errore di guardare la classifica: la squadra ha bisogno di tempo».

Sull’equilibrio della squadra: «Penso che si stia formando un gruppo solido. Dopo una sconfitta del genere si vede tutto nero, ma io dopo le vittorie non mi esalto e non mi abbatto dopo le sconfitte. Di fronte c’era una squadra forte, nel secondo tempo abbiamo avuto l’occasione per riaprire ma non l’abbiamo sfruttata. Loro sono stati bravi a giocare tra le linee, non siamo stati solo noi a concedere spazi».