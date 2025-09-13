Serie A, sette gol all’Allianz: la Juventus supera l’Inter 4-3

All’Allianz Stadium la Juventus ha battuto l’Inter 4-3 in una partita caratterizzata da continui cambi di risultato.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 14’ con Lloyd Kelly, ma al 31’ Çalhanoglu ha ristabilito la parità. Prima dell’intervallo, al 39’, Yildiz ha riportato avanti la Juventus.

Nella ripresa l’Inter ha trovato prima il 2-2 con Çalhanoglu (66’) e poi il 2-3 con Marcus Thuram (76’). I bianconeri hanno risposto all’83’ con Khephren Thuram. Nel recupero, al 91’, Adzic ha realizzato il gol decisivo fissando il risultato sul 4-3.

Nei minuti finali l’Inter ha cercato il pareggio con due calci d’angolo consecutivi, senza però riuscire a superare la difesa juventina.