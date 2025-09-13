Serie B, Sampdoria beffata in casa: il Cesena vince 1-2. La classifica aggiornata

Nella terza giornata del campionato di Serie B 2025-2026, il Cesena ha espugnato il Ferraris battendo la Sampdoria 2-1, grazie alle reti di Castagnetti e Zaro. I blucerchiati hanno accorciato le distanze solo nel recupero con Ioannou, ma non sono riusciti a completare la rimonta.

Il vantaggio ospite arriva al 37′ con un gran calcio di punizione di Castagnetti, che sorprende Coucke. Nella ripresa, al 54′, Zaro firma il raddoppio su una serie di batti e ribatti in area nata da un cross di Ciervo, mettendo i bianconeri in controllo della partita. La Sampdoria ha provato a reagire con diverse azioni di Barak, Pedrola e Coda, ma la difesa ospite è stata attenta e Klinsmann non ha corso veri pericoli fino al gol del 2-1 nel recupero, segnato da Ioannou al 90’+2′ su assist di Pafundi.

La gara è stata molto combattuta, con numerosi cartellini gialli: Vulikic, Riccio, Henderson e Depaoli per la Sampdoria, Berti per il Cesena. Entrambe le squadre hanno effettuato diversi cambi nel corso del match per cercare di influenzare l’andamento della gara.

La classifica aggiornata

Modena 7

Frosinone 7

Cesena 7

Venezia 5

Carrarese 5

Palermo 4*

Avellino 4

Südtirol 4*

Reggiana 4

Monza 4

Catanzaro 3

Empoli 3*

Mantova 3*

Juve Stabia 3

Virtus Entella 2*

Spezia 1*

Pescara 1

Padova 1

Bari 1

Sampdoria 0

* una gara in meno