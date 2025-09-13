Serie A, Napoli in vantaggio a Firenze: primo tempo sullo 0-2

Al termine dei primi 45 minuti, il Napoli conduce 2-0 sul campo della Fiorentina nella sfida valida per la Serie A 2025-2026. La squadra di Spalletti ha mostrato grande solidità e pazienza nel possesso palla, trovando due gol che hanno messo subito in difficoltà i viola.

Il vantaggio arriva al 6′ su calcio di rigore: Kevin De Bruyne si incarica della battuta e con freddezza infila l’angolino basso di sinistra, portando il Napoli sull’1-0. Il raddoppio, al 14′, nasce da una splendida giocata di Leonardo Spinazzola che serve Rasmus Hojlund; l’attaccante trasforma con precisione all’angolino basso di destra, fissando il punteggio sul 2-0.

La Fiorentina ha provato a reagire, con diverse azioni e cross di Dodo e Mandragora, ma la difesa partenopea è stata attenta e Vanja Milinkovic-Savic non ha corso veri pericoli significativi oltre ai due gol subiti. Nel corso del primo tempo il Napoli ha dominato il possesso palla (61% contro il 39% della Fiorentina) e ha creato più occasioni da rete, mostrando compattezza e determinazione.

La seconda frazione di gioco si preannuncia combattuta, con la Fiorentina chiamata a recuperare terreno e il Napoli deciso a gestire il vantaggio e cercare altre occasioni in contropiede.