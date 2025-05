Ancelotti nuovo ct del Brasile. Gravina: «Soddisfazione per il calcio italiano»

Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, è arrivato l’annuncio della CBF (Confederação Brasileira de Futebol), che ha ufficializzato l’accordo con l’allenatore italiano. Dopo l’ufficialità si è espresso il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, al telefono con l’ANSA:

«Sono felice per Carlo Ancelotti, è un’enorme soddisfazione per lui, ma – consentitemi – per il calcio italiano. La scelta dei brasiliani di affidarsi a lui – conclude Gravina – è la conferma della supremazia attuale della scuola dei tecnici italiani».