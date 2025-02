Amazon: deciso il playoff di Champions in esclusiva su Prime Video

La UEFA Champions League torna su Prime Video con il ritorno del playoff tra PSV e Juventus. Dopo la vittoria dell’andata, i bianconeri scendono in campo a Eindhoven con l’obiettivo di ottenere un altro risultato positivo e staccare il pass per gli ottavi di finale. L’appuntamento è fissato per **mercoledì 19 febbraio**, con la diretta esclusiva su Prime Video a partire dalle **19:30**, mentre il calcio d’inizio è previsto per le **21:00**.

Dal **Philips Stadion**, la serata sarà guidata da **Giulia Mizzoni**, con il commento tecnico di **Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni**. La telecronaca della sfida è affidata a **Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini**, mentre a bordocampo saranno presenti **Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato**. Nella **VAR Room** di Prime Video ci sarà **Gianpaolo Calvarese**.

Al termine del match, spazio all’**highlights show** dalle **23:15**, con i gol di tutte le partite e i commenti di **Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi**. Inoltre, gli **highlights di tutti gli incontri di UEFA Champions League** giocati tra **martedì 18 e mercoledì 19 febbraio** saranno disponibili on demand dalle **23:00 di mercoledì**.