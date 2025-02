TMW: “Parma, si lavora per il dopo Pecchia: idee Pirlo o Chivu”

Manca soltanto l’ufficialità, con Pecchia che non sarà più sulla panchina del Parma. Il club è già al lavoro per trovare il sostituto adatto, come riportato da Tuttomercatoweb.com sarebbero già usciti i nomi di due possibili alternative. I dirigenti stanno sondando svariate piste e raccogliendo diverse candidature, fra le quali le prime portano ai nomi di Andrea Pirlo, reduce dall’avventura alla Sampdoria e di Christian Chivu, allenatore fermo dopo l’esperienza sulla panchina della Primavera dell’Inter.

