Aiello: «Marson resta con noi. Il Palermo non ha trovato la quadra»

Prima sessione di mercato in Serie B per Mario Aiello, direttore sportivo dell’Avellino. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il dirigente biancoverde ha tracciato un bilancio positivo delle operazioni estive: «È stato un mercato lungo e intenso. Quando c’è un passaggio di categoria devi ampliare il numero di scelte. Siamo soddisfatti del lavoro fatto, anche in uscita, perché non era facile collocare venti calciatori e ne abbiamo sistemati diciannove. Abbiamo anche abbassato l’età media della squadra».

Per Aiello, l’approdo in cadetteria non ha rappresentato un ostacolo: «Mi sono trovato a mio agio. Ho fatto la gavetta e conosco bene i giovani, vengo da quel mondo. In Serie B hai più possibilità di portare a casa i calciatori di prima fascia e questo mi ha facilitato». Come riportato dal TuttoMercatoWeb.com nell’intervista curata da Alaimo, il ds ha sottolineato come il torneo resti di alto livello: «Basta poco per trovarsi in zona playoff oppure playout».

Tra i temi affrontati non poteva mancare la trattativa sfumata per Marson, obiettivo del Palermo: «L’agente e il Palermo non hanno trovato la quadra contrattuale. Leonardo resta con noi e siamo contenti che faccia parte della rosa, sarà un elemento importante».

Nessun rimpianto particolare per Aiello: «Ci siamo mossi presto, abbiamo avuto l’ok da tutti i calciatori individuati come prime scelte». Un discorso che ha toccato anche il nome di Claudio Cassano, inizialmente vicino agli irpini: «Lo abbiamo trattato, poi è nata l’occasione D’Andrea. Una scelta di opportunità. Se avessimo trovato la quadra prima, probabilmente avremmo preso Cassano».

Guardando al futuro, il ds fissa l’obiettivo: «Siamo una neopromossa e l’obiettivo è la salvezza. Vogliamo mantenere la categoria e, se possibile, disputare un campionato tranquillo. Intanto stiamo gettando le basi per crescere anche fuori dal campo: dal nuovo centro sportivo all’area scouting e ad altri innesti. L’idea è costruire qualcosa di importante nel tempo».