Sabatini sul Palermo «Osti scelte giuste Inzaghi un allenatore raro Bani acquisto prezioso»

Il Palermo guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e a confermarlo è Walter Sabatini, ex direttore sportivo rosanero, intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia. L’ex dirigente ha analizzato sia le mosse di mercato firmate da Carlo Osti sia la scelta di affidare la guida tecnica a Filippo Inzaghi. «Osti ha fatto le scelte giuste» ha dichiarato Sabatini, sottolineando come il lavoro del direttore sportivo sia apprezzato anche al di fuori dell’ambiente rosanero.

Tra gli acquisti estivi, Sabatini si è soffermato in particolare su Bani: «L’ho avuto al Bologna. È un ragazzo eccezionale, un grande acquisto sia dal punto di vista tecnico che umano. Dentro lo spogliatoio ha un forte valore ed è un giocatore che bisognerebbe avere sempre in squadra». Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia nella firma di Radicini, il centrale rappresenta non solo un rinforzo per il campo ma anche una guida per il gruppo.

Gran parte dell’intervista è stata dedicata a Inzaghi, con cui Sabatini ebbe un rapporto interrotto bruscamente a Salerno. «Io sono arrivato a Salerno, lui era l’allenatore e io ingiustamente l’ho cacciato. Col senno di poi dico che ho sbagliato» ha confessato Sabatini, come ricordato dal Giornale di Sicilia. «Inzaghi ha una predisposizione al lavoro esemplare e una passione smisurata. È veramente un allenatore raro da questo punto di vista. È stata un’ottima scelta per il Palermo».

Infine, Sabatini ha espresso un auspicio che sa di benedizione: «Se è l’uomo giusto per la promozione? Se ci saranno i presupposti vincerà certamente. Io glielo auguro. Lui e Osti formano una bella coppia, sono certo che faranno bene». Un giudizio che, come sottolineato ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia, conferma la sensazione che con la visione di Osti, l’esperienza di Bani e la carica inesauribile di Inzaghi il Palermo abbia trovato le basi per una stagione da protagonista.

Amelia sul Palermo «Mercato perfetto sintonia con Inzaghi e Bani colpo giusto»