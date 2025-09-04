Amelia sul Palermo «Mercato perfetto sintonia con Inzaghi e Bani colpo giusto»

Il Palermo è pronto a recitare un ruolo da protagonista in Serie B. Ne è convinto Marco Amelia, ex portiere rosanero e della Nazionale, oggi tecnico della Nuova Sondrio. Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Amelia non ha dubbi: «Penso che sia la squadra che ha fatto il miglior mercato in Serie B, andando ad aggiungere a una base già forte i giocatori che servivano».

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia nella firma di Radicini, Amelia sottolinea come la dirigenza abbia puntato su operazioni mirate, frutto di una strategia precisa: «Quest’anno il Palermo ha un indirizzo chiaro e mi sembra abbia preso i profili giusti, ciò che mancava. È arrivata gente esperta per la categoria, perfetta per la rosa e capace di integrarsi in una piazza che ti trascina con il suo entusiasmo».

Tra i nuovi innesti, l’ex portiere individua in Bani il vero colpo: «È un acquisto mirato, quello che serviva. Una guida difensiva, abituato alla Serie A, con grande carisma e capace di trascinare i compagni. Sarà fondamentale non solo in campo ma anche nello spogliatoio». Come ribadito dal Giornale di Sicilia nell’analisi di Radicini, Amelia evidenzia anche l’ampiezza della rosa, ritenuta decisiva in un campionato lungo come la B.

Altro punto di forza, per Amelia, è la presenza di Filippo Inzaghi, con cui ha condiviso esperienze da calciatore: «Ha vinto diversi campionati di Serie B, conosce la mentalità vincente e saprà trasmetterla. Scegliendolo, il club ha fatto una scelta mirata e importante per raggiungere l’obiettivo della A».