Corriere dello Sport: “Palermo, dopo Avella c’è Bereszynski”

È Michele Avella il portiere in pole per vestire la maglia del Palermo. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il classe 2000 ex Brescia è il nome scelto dal club rosanero per coprire l’emergenza tra i pali causata dagli infortuni di Gomis e Bardi. Avella è considerato la prima opzione nel mercato degli svincolati, davanti ad altri profili come Alessandro Berardi, 34 anni, reduce dall’esperienza al Verona.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nell’analisi di La Rosa, salvo sorprese Avella sarà il rinforzo da inserire come vice di Joronen e successivamente come terzo portiere, una volta che gli altri estremi difensori torneranno a disposizione. La trattativa è già ben avviata e potrebbe chiudersi entro il weekend, vista la necessità di Inzaghi di avere subito nuove alternative anche per gli allenamenti.

Non solo portieri. In entrata, infatti, il Palermo guarda anche al reparto arretrato. Come sottolineato ancora da La Rosa sul Corriere dello Sport, il club sta valutando il profilo di Bartosz Bereszynski, 33 anni, difensore polacco che il ds Carlo Osti conosce bene dai tempi della Sampdoria. L’ex blucerchiato può giocare sia da braccetto che da laterale a tutta fascia e viene considerato idoneo per dare nuove soluzioni in difesa, reparto reso più corto dalla partenza di Magnani.

Tuttavia, esiste una scala di priorità. Prima di affondare il colpo per Bereszynski, i rosanero dovranno liberarsi del pesante ingaggio di Valerio Verre, ormai fuori dal progetto tecnico. Come ricorda il Corriere dello Sport nella firma di Antonio La Rosa, il centrocampista resta in attesa di una sistemazione che potrebbe arrivare in Grecia, dove il mercato chiuderà il 12 settembre.