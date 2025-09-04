Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo scalpita per una maglia da titolare”

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti a Torretta dopo tre giorni di riposo concessi da Inzaghi. Come raccontato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico ha approfittato della pausa per visitare la Valle dei Templi di Agrigento, mentre i rosanero hanno sostenuto una seduta pomeridiana in vista del prossimo impegno.

Nei prossimi giorni, quando la preparazione entrerà nel vivo, si capirà se Inzaghi intende proporre nuove soluzioni per la sfida di Bolzano contro il Südtirol. Una delle novità potrebbe essere l’inserimento di Palumbo. Il centrocampista arrivato dal Modena non è ancora partito titolare, né in Coppa Italia a Cremona né in campionato contro Reggiana e Frosinone, ma scalpita per conquistare spazio. Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport nella firma di La Rosa, il numero 5 rappresenta una delle chiavi tattiche più attese.

Attesa anche per il primo gol di Brunori. Il capitano rosanero non ha ancora trovato la rete in stagione ma, come evidenziato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, ha comunque mostrato il suo attaccamento alla piazza. Dopo la gara con il Frosinone si è infatti sincerato personalmente delle condizioni di una tifosa rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi della Favorita, gesto che ha colpito l’ambiente e rafforzato ulteriormente il legame con il pubblico.

Per il Palermo, quindi, la sosta rappresenta un’occasione per inserire gradualmente Palumbo, aspettare il ritorno al gol di Brunori e proseguire il percorso di crescita sotto la guida di Inzaghi, come messo in risalto ancora dal Corriere dello Sport.