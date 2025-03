Agliardi sulla Serie B: «Playoff? Palermo tra le squadre messe meglio»

Ai microfoni di calcio.oasport.it, è intervenuto l’ex portiere rosanero Agliardi. Quest’ultimo si è espresso toccando svariati temi sul campionato cadetto, parlando anche della situazione dei rosanero in vista dei playoff:

Momento difficile per le rondinelle. Qual è il suo pensiero sul Brescia?

«Vedere il Brescia soffrire in questo modo fa male, ma sono convinto che riuscirà a salvarsi. Ci sarà da battagliare fino alla fine contro squadre come Frosinone e Sampdoria che hanno due organici di grande rispetto».

Il campionato sta per giungere al termine. Il Palermo può dire la sua ai playoff?

«Manca ancora tanto alla fine del campionato. Per gli ultimi risultati e per l’importante mercato di gennaio, il Palermo è tra le squadre messe meglio. Sarà entusiasmante capire chi riuscirà a qualificarsi per i playoff».